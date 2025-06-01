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В Польше проходит второй тур президентских выборов
01.06.2025 12:36
В Польше проходит второй тур президентских выборов. По информации СМИ, избирательные участки в стране были открыты в 07:00 по местному времени, а закроются они в 21:00.
Второй тур президентских выборов в Польше был назначен после того, как в первом туре, состоявшемся 18 мая, ни один из заявленных 13 кандидатов не смог набрать более половины голосов избирателей.
Во второй тур перешли два кандидата с наилучшими результатами: мэр Варшавы Рафал Тшасковский от «Гражданской платформы», набравший 31.36% голосов и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий с 29.54% голосов.
Победитель будет выявлен простым большинством голосов.
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