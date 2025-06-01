|
|
|
Министр ВД провел встречу с главами департаментов полиции
01.06.2025 12:50
Министр ВД Грузии Гела Геладзе и его первый заместитель Роланд Месх провели встречу с главами департаментов полиции. Указанную информацию распространяет МВД Грузии.
По сводкам ведомства, новый министр поздравил представителей департаментов с Днем полиции, выразил им благодарность за службу, а также пожелал дальнейших успехов.
«Директоры департаментов предоставили министру детальную информацию о полицейских мероприятиях и борьбе с преступностью, осуществляемых в регионах.
На встрече министр уделил внимание приоритетным направлениям деятельности ведомства и дал надлежащие поручения», - говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна