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Министр ВД провел встречу с главами департаментов полиции


01.06.2025   12:50


Министр ВД Грузии Гела Геладзе и его первый заместитель Роланд Месх провели встречу с главами департаментов полиции. Указанную информацию распространяет МВД Грузии.

По сводкам ведомства, новый министр поздравил представителей департаментов с Днем полиции, выразил им благодарность за службу, а также пожелал дальнейших успехов.

«Директоры департаментов предоставили министру детальную информацию о полицейских мероприятиях и борьбе с преступностью, осуществляемых в регионах.

На встрече министр уделил внимание приоритетным направлениям деятельности ведомства и дал надлежащие поручения», - говорится в заявлении.


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