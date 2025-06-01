

Министр ВД провел встречу с главами департаментов полиции

01.06.2025 12:50





Министр ВД Грузии Гела Геладзе и его первый заместитель Роланд Месх провели встречу с главами департаментов полиции. Указанную информацию распространяет МВД Грузии.



По сводкам ведомства, новый министр поздравил представителей департаментов с Днем полиции, выразил им благодарность за службу, а также пожелал дальнейших успехов.



«Директоры департаментов предоставили министру детальную информацию о полицейских мероприятиях и борьбе с преступностью, осуществляемых в регионах.



На встрече министр уделил внимание приоритетным направлениям деятельности ведомства и дал надлежащие поручения», - говорится в заявлении.





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