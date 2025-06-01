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Представительство ЕС: Поддержка ЕС в отношении прав детей в каждом регионе и районе Грузии является незыблемой
01.06.2025 14:19
Каждый ребенок заслуживает безопасности, заботы и возможности для развития, - об этом говорится в заявлении представительства Евросоюза в Грузии.
«В день защиты детей мы хотим отметить незыблемую поддержку Евросоюза в отношении защиты прав детей в каждом регионе и районе Грузии.
Евросоюз поддерживает:
Усиление систем защиты детей;
Доступность качественного образования и здравоохранения;
Переподготовку социальных работников и профессионалов, занимающихся защитой детей;
Помощь самым неимущим детям, в том числе пострадавших в результате конфликта;
Инвестирование в детей – это инвестирование в будущее Грузии, в такое будущее, которое будет более безопасным, более инклюзивным и полным возможностей для каждого», - указано в заявлении.
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