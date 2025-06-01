

Хазарадзе: Ни один ребенок не должен голодать, ни один ребенок не должен погибать в борьбе за существование

01.06.2025 16:44





Ни один ребенок не должен голодать! Ни один ребенок не должен погибать в борьбе за существование! – сегодня – День защиты детей, и всем маленьким хочу пожелать счастливого детства,- об этом в социальной сети пишет лидер коалиции «Лело – Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе.



По его словам, важный прецедент был создан в Цаленджихе, когда туда привезли легенду мирового футбола и открыли «Академию Ювентуса».



«Ни один ребенок не должен голодать! Ни один ребенок не должен погибать в борьбе за существование! Я не хочу сегодня говорить о удручающей статистике, всем и так это известно…



Сегодня – День защиты детей, , и всем маленьким хочу пожелать счастливого детства, богатой страны с заботящимися о них властями, возможностями для обучения и развития!



С этой целью, я думаю, мы создали важный прецедент в Цаленджихе, когда привезли туда легенду мирового футбола и открыли «Академию Ювентуса».



«Академия Ювентуса» тренирует детей из Цаленджихи и оккупированных территорий два года, и она уже вошла в шестерку лучших академий, чем я очень горжусь.



Помимо физической подготовки, питание детей, обучение, здоровый образ жизни, это международный стандарт «Ювентуса»», среда, в которой эти дети живут и развиваются!



Вскоре аналогичную мы откроем и в Тбилиси, но до этого нам нужно одержать победу в большой борьбе во имя спасения страны и наших детей!



Этот день скоро настанет»,- пишет Хазарадзе.





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