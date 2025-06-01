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«Центр верховенства закона» подготовил отчет о деятельности правоохранительных органов
01.06.2025 18:01
«Центр верховенства закона», который основала бывшая госинспектор Грузии Лонда Толораиа, подготовил отчёт, в котором оценил деятельность правоохранительных органов и проанализировал отсутствие реакции государства на преступления, совершённые правоохранителями после приостановки процесса вступления Грузии в Европейский союз, а также репрессии против участников акций.
Согласно проведённому исследованию, в отчёте подчёркивается, что со стороны государства участники акций, как и журналисты, подверглись систематическому насилию, жестокому и унижающему обращению, пыткам и непропорциональному применению силы.
Преступления, совершённые сотрудниками правоохранительных органов, носили координированный и системный характер.
Кроме того, по оценке организации, государство не провело эффективного расследования ни в отношении рядовых сотрудников правоохранительных органов, ни в отношении их руководства.
Ни один сотрудник не был наказан.
Также исследование показало, что с каждым последующим годом государство проявляет всё большую лояльность к правоохранителям, нарушающим закон и совершающим преступления.
В отчёте также указано, что в 2024 году ни один правоохранитель не был привлечён к ответственности за преступления, совершённые при исполнении служебных обязанностей, а уровень дисциплинарного наказания сотрудников полиции также снизился.
По заявлению организации, в 2024 году этот показатель достиг исторического минимума за последние 10 лет.
«Одновременно с этим государство проводило репрессивную политику в отношении участников акций. В отношении участников акций активно применялись самые жёсткие механизмы административной и уголовной ответственности», — говорится в отчёте.
В организации подчёркивают, что административные и уголовные дела против участников акций сопровождались существенными нарушениями закона, а правоохранительные органы играли в этом процессе ключевую роль.
По их словам, правоохранители полностью подчинялись правящей партии и выступали в роли безусловных исполнителей её политических поручений.
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