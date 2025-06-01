

«Центр верховенства закона» подготовил отчет о деятельности правоохранительных органов

01.06.2025 18:01





«Центр верховенства закона», который основала бывшая госинспектор Грузии Лонда Толораиа, подготовил отчёт, в котором оценил деятельность правоохранительных органов и проанализировал отсутствие реакции государства на преступления, совершённые правоохранителями после приостановки процесса вступления Грузии в Европейский союз, а также репрессии против участников акций.



Согласно проведённому исследованию, в отчёте подчёркивается, что со стороны государства участники акций, как и журналисты, подверглись систематическому насилию, жестокому и унижающему обращению, пыткам и непропорциональному применению силы.

Преступления, совершённые сотрудниками правоохранительных органов, носили координированный и системный характер.



Кроме того, по оценке организации, государство не провело эффективного расследования ни в отношении рядовых сотрудников правоохранительных органов, ни в отношении их руководства.



Ни один сотрудник не был наказан.



Также исследование показало, что с каждым последующим годом государство проявляет всё большую лояльность к правоохранителям, нарушающим закон и совершающим преступления.



В отчёте также указано, что в 2024 году ни один правоохранитель не был привлечён к ответственности за преступления, совершённые при исполнении служебных обязанностей, а уровень дисциплинарного наказания сотрудников полиции также снизился.



По заявлению организации, в 2024 году этот показатель достиг исторического минимума за последние 10 лет.



«Одновременно с этим государство проводило репрессивную политику в отношении участников акций. В отношении участников акций активно применялись самые жёсткие механизмы административной и уголовной ответственности», — говорится в отчёте.



В организации подчёркивают, что административные и уголовные дела против участников акций сопровождались существенными нарушениями закона, а правоохранительные органы играли в этом процессе ключевую роль.

По их словам, правоохранители полностью подчинялись правящей партии и выступали в роли безусловных исполнителей её политических поручений.





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