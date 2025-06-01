

МИД Норвегии: закон FARA — еще один шаг назад от демократии в Грузии

01.06.2025 18:09





МИД Норвегии присоединяется к осуждению Евросоюзом факта вступления в силу закона FARA в Грузии. Репрессивные меры, отмечают в ведомстве, угрожают основам демократии в стране.



«Мы присоединяемся к заявлению ЕС о том, что Закон Грузии о регистрации иностранных агентов знаменует собой еще один серьезный шаг назад для демократии страны. Репрессивные меры угрожают выживанию демократических основ Грузии и будущему ее граждан в свободном и открытом обществе», — читаем в заявлении в сети Х.



Напомним, в Грузии с 31 мая вступил в силу закон т.н. американский аналог закона FARA.



В отличие от закона «О прозрачности иностранного влияния» (российского аналога закона об иноагентах — ред.), принятого в 2024 году, закон FARA (как утверждают в «Грузинской мечте») предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет и распространяется как на организации, так и на физических лиц, так и штраф — 10 000 лари (до 4 000$).



Проект предусматривает вопросы регистрации, обнародования соответствующих документов и представления годовой финансовой декларации. Также определены условия отмены регистрации и механизмы мониторинга, которые будут возложены на Антикоррупционное бюро.



Между тем НПО в Грузии уверены, что закон FARA станет оружием наказания для гражданского общества. Закон «о регистрации иностранных агентов» Грузии будет обжалован в Конституционном суде (КС) — об этом ранее заявили в «Ассоциации молодых юристов» (АМЮГ, GYLA). Эта НПО вместе со СМИ — Studio Monitor и Georgian News — уже подали соответствующий иск в КС.

БДИПЧ/ОБСЕ раскритиковало новый законопроект и заявило, что американская FARA, на основе которой разработан новый закон Грузии, имеет юридические гарантии, которые препятствуют навешиванию ярлыков на гражданское общество.



Напомним, закон FARA был утвержден в окончательном чтении парламентом Грузии в начале апреля 2024 года — это дословный перевод американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) — «Акт о регистрации иностранных агентов».



В документе определены понятия агента иностранного принципала (физическое или юридическое лицо, уполномочивающее другое лицо действовать в качестве агента — ред.) и иностранной силы.



Законопроект регулирует следующие вопросы:



вопрос регистрации субъекта в качестве агента иностранного принципала;

вопрос обеспечения публичности заявления о регистрации в качестве агента иностранного принципала и других соответствующих документов;

вопрос подачи ежегодной финансовой декларации субъектом, зарегистрированным в качестве агента иностранного принципала;

вопрос об аннулировании регистрации субъекта, зарегистрированного в качестве агента иностранного принципала;

вопрос о проведении мониторинга в целях выявления агента иностранного принципала или проверки соблюдения требований, указанных в законопроекте.

В законопроекте также определяется уголовная ответственность за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного принципала или несоблюдение соответствующих требований, указанных в законопроекте.



Обеспечивать исполнение закона поручено Антикоррупционному бюро.





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