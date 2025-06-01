

Трамп заранее знал о плане СБУ атаковать аэродромы дальней авиации России - СМИ

01.06.2025 19:52





Президент США Дональд Трамп знал, что Украина планирует атаку на аэродромы дальней авиации в тылу РФ, которую Служба безопасности Украины совершила 1 июня. Об этом сообщило Axios со ссылкой на украинского чиновника, говорившего на условиях анонимности.



По словам собеседника, представители Украины заранее известили администрацию Трампа о запланированной атаке.



Он рассказал, что разведчики запускали ударные дроны из грузовиков, которые тайно переместили поближе к российским авиабазам, в том числе вблизи Сибири. В результате атаки повреждено по меньшей мере 40 самолетов, среди которых – стратегические бомбардировщики, которые РФ использовала для нанесения авиаударов по украинским городам.





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