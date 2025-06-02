

На президентских выборах в Польше победил Кароль Навроцкий

02.06.2025 10:19





Национальная избирательная комиссия Польши опубликовала результаты подсчета голосов со 100% избирательных участков, согласно которым, победу на выборах президента Польши одержал директор Института национальной памяти, консерватор Кароль Навроцкий, сообщают Onet.pl и Gazeta wyborcza.



По результатам Навроцкий получил 50,89% голосов, а его оппонент, кандидат от партии премьер-министра Дональда Туска и мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 49,11%. Активность избирателей во втором туре выборов составила 71,6%.



Второй тур президентских выборов в Польше был назначен после того, как ни один из 13 кандидатов, участвовавших в первом туре 18 мая, не набрал более половины голосов.



Во второй тур перешли два кандидата с наилучшими результатами: мэр Варшавы Рафал Тшасковский от «Гражданской платформы», набравший 31.36% голосов и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий с 29.54% голосов.





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