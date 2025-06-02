

Зурабишвили: Патриархия сегодня — сторона

02.06.2025 10:22





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, предположила, что Католикос-Патриарх всея Грузии Илиа Второй не может «проводить свою линию», а Патриархия стала стороной.



Она отметила, что «Грузинской мечте» удалось усилить политику в Церкви, культурной и спортивной сферах.



«Патриарх, похоже, больше не может проводить свою линию. Это видно по тому, что сегодня Патриархия представляет сторону — это ясно видно уже по заявлениям то, что это — сторона и не отражает общество в целом. Это огромная потеря для страны в целом.



Церковь — это то, что привело нас к сегодняшнему дню, истинная опора нашей независимости, и это примечательно, что «Грузинской мечте» удалось разделить все три вещи, которые объединяют и укрепляют общество, — Церковь, культуру и спорт. Во все три направления она сильно привнесла политику», — заявила Зурабишвили.



Добавим, в период выборов ГПЦ каждый раз подчеркивает, что она — не сторона. Патриархия Грузии и в период парламентских выборов 2024 года сделала заявление, в котором подчеркивала, что Грузинская православная церковь (ГПЦ) не может быть представлена как политическая сторона и что она безоговорочно поддержит выбор, который «принесет Грузии прочный мир и укрепит ценности в обществе, что будет способствовать укреплению христианских и семейных традиций».



Между тем известно, что траты бюджета ГПЦ не контролируются властями сегодня, как и в предыдущие годы, при другой власти. А государство не раз безвозмездно передает, как и ранее, земли во владение Церкви.



Источник: SOVA

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