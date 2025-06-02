

ЕНД не будет учасоствать в муниципальных выборах - Саникидзе

02.06.2025 12:05





«Единое национальное движение» выражает волю протестного электората и большинства здравомыслящих людей в стране, что означает отказ от участия в так называемой операции, назначенной Иванишвили на 4 октября, — заявил член «Единого национального движения» Леван Саникидзе.



По словам Саникидзе, в офсайдное положение ставят себя не они, а те политические партии, которые до сих пор обсуждают, участвовать ли в выборах, проводимых Ираклием Кобахидзе и Георгием Каландарашвили.



«Когда политзаключённые находятся в тюрьме, новые парламентские выборы не назначаются. Так что ещё вопрос, кто в действительности оказывается вне игры. В такой ситуации, я считаю, невозможно даже обсуждать участие в выборах. Уверен, «Лело» придётся изменить свою позицию, иначе они пойдут против воли такой большой части населения, что у них возникнут серьёзные проблемы даже со своим собственным электоратом, не говоря уже об оппозиционном», — отметил Леван Саникидзе.



На вопрос журналиста: «Если »Лело», »Гирчи» и »Гахария — За Грузию» всё же примут участие в выборах, какой смысл тогда в бойкоте со стороны »Нацдвижения»?», Саникидзе ответил:



«Наша отправная точка такова: по крайней мере »Лело», на мой взгляд, не сможет участвовать в выборах с такой ЦИК, при этих условиях, без установленной даты новых парламентских выборов и при наличии политзаключённых. Возможно, публично они высказываются и наблюдают за общественными настроениями. Разве в 2021 году в городах у оппозиции было меньше голосов? Почему кто-то должен баллотироваться только в Тбилиси? Я считаю, выборы были сфальсифицированы повсеместно — и в Тбилиси, и в других городах. Сейчас у нас ещё худшая ЦИК, наши коллеги-оппозиционеры находятся в тюрьме, санкционированная ЦИК проводит выборы, и если кто-то считает, что сможет обмануть избирателя, сказав, что его голос будет защищён в этой системе, и это приведёт к смене власти — он ошибается. Наша позиция такова: бойкот такого рода выборов даёт больше шансов на демонтаж власти Иванишвили, чем превращение в системную оппозицию», — заявил Леван Саникидзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





