

«Гахария - За Грузию»: У нас своя тактика в отношении выборов в местные органы власти

02.06.2025 13:31





«У нас есть своя тактика, стратегия. Единственные, перед кем мы подотчётны — это наши избиратели. Нам не важно, что скажут другие партии, какую истерию они устроят, в том числе постановочную, заранее спланированную с перформансами», — заявила член партии «Гахария - За Грузию» Анна Бучукури, комментируя выборы в органы местного самоуправления.



По словам Бучукури, она надеется, что и в случае с «Лело» будет принято рациональное решение.



«Наша позиция по поводу выборов в органы местного самоуправления известна. Что касается »Лело», в целом наш совет таков — »Лело» следует принять рациональное решение, а не эмоциональное. А что касается позиции других — началась какая-то травля, это даже не критика, а просто оскорбления. Мы не участвовали в истериях и нападках в прошлом, не участвуем сейчас и не собираемся участвовать в будущем. Пусть продолжают, нам это не важно.



Мы не с целью нападок, а с объективным вопросом обратились к тем политическим партиям, которые безоговорочно заявляют о бойкоте выборов. Мы задали простой вопрос — хорошо, бойкот — это ваше право, ваша воля, но что вы предлагаете своим избирателям? Что вы им говорите? Каков ваш план после бойкота? Бойкот по своей сути не действие, а бездействие, отказ от действия. То есть бездействие. Партии, которые говорят своему избирателю: »Я ничего не собираюсь делать, собираюсь бойкотировать» — другими словами, мой план — это бездействие, — ставят на этом точку? А что дальше?



Мы принимаем решения самостоятельно и не руководствуемся мнением других партий или отдельных авторитетов. У нас есть своя тактика, своя стратегия, и мы следуем этой стратегии. Единственные, перед кем мы подотчётны — это наши избиратели. Не имеет значения, какие истерики устроят другие партии, в том числе постановочные с заранее написанным сценарием. Некоторые уже потеряли лицо — это их проблема. На нас это не повлияет. Надеюсь, что и »Лело» примет рациональное решение. Последовательность политической партии очень важна, важно быть последовательными перед собственным избирателем», — заявила Анна Бучукури.





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