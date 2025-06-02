

Народный защитник: Ожидания относительно закона об иноагентах были преувеличены

02.06.2025 13:34





«На мой взгляд, ожидания, которые ранее существовали в связи с законом «О прозрачности», были преувеличенными. Говорить о недемократичности американского законодательства — излишне», — заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, комментируя «Акт о регистрации иностранных агентов», вступивший в силу 31 мая.



Однако, по словам Иоселиани, он будет внимательно наблюдать за тем, приведёт ли действие данного закона к каким-либо ограничениям или проблемам в области прав человека для субъектов, на которых он распространяется.



«Что касается нового законодательства, я провёл параллель с законом «О прозрачности». Когда этот закон был инициирован, моя позиция заключалась в том, что прозрачность — это легитимная цель, и соответственно мы в будущем будем наблюдать, приведёт ли его применение к ограничению прав конкретных лиц или неправительственных организаций.



На мой взгляд, те ожидания, которые тогда существовали в связи с законом о прозрачности, были преувеличены. Что касается этого нового закона — само законодательство является американским, и поэтому обсуждать его якобы недемократичность — лишено смысла. Однако в контексте, в котором этот закон будет действовать в Грузии, мы будем следить за тем, не вызовет ли он ограничений или проблем с точки зрения прав человека для субъектов, на которых он распространяется. Если такие случаи будут, я, как Народный защитник, обязательно выскажусь об этом публично», — заявил Леван Иоселиани.





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