

Против Ники Мелия начато расследование в связи с инцидентом с судьей

02.06.2025 13:36





Против Ники Мелия, одного из лидеров коалиции «За перемены», начато расследование в связи с инцидентом, произошедшем в ходе судебного процесса, когда Мелия облил водой судью Ираклия Швангирадзе.



Расследование ведется по статье 366 Уголовного кодекса, которая подразумевает неуважение к суду, пишет Tabula, что наказывается штрафом или общественными работами от 180 до 240 часов или тюремным заключением сроком до года.



Напомним, Ника Мелия облил судью Швангирадзе водой во время судебного заседания 30 мая, где обсуждалось дело о неявке оппозиционного лидера на временную комиссию по оценке правления «Нацдвижения» в 2003-2012 годах.



Мелия в тот день заявил, что судья — «соучастник» и «одно из звеньев преступной цепочки», у которого даже не возникло вопроса, «кто похитил <Мелия> и почему похитил«.



На заседании в Тбилисском городском суде оппозиционный политик заявил, что его похитили, когда он направлялся на телевидение, чтобы выступить в эфире программы.





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