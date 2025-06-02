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Новое решение КС — присутствие ответчика на административном процессе больше не будет обязательным
02.06.2025 14:25
28 мая 2025 года Конституционный суд Грузии принял важное решение: личное присутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, в суде больше не является обязательным — в том числе и для задержанных на акциях протеста.
Ранее, например, при обвинениях в мелком хулиганстве (статья 166) и неповиновении законному требованию полицейского (статья 173), задержанных могли принудительно доставлять в суд. Конституционный суд признал эту норму антиконституционной.
В частности, была признана неконституционной часть статьи 252 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривала обязательное присутствие лица в суде и его возможную принудительную доставку органами МВД.
Авторы иска — Александр Кобаладзе и Миранда Шаламберидзе — утверждали, что если правосудие и административное разбирательство возможно провести без личного участия человека, то лишение свободы с целью его доставки не преследует никакой легитимной публичной цели и носит произвольный характер.
Позиция суда: «Ограничение свободы по спорной норме не имело легитимной цели и являлось произвольным. Следовательно, норма представляла собой самоцельное ограничение свободы и была признана неконституционной в соответствии с пунктом первым статьи 13 Конституции Грузии».
Что это значит на практике:
– Задержанные по административным статьям больше не могут быть принудительно доставлены в суд;
– Суду будет достаточно письменного или дистанционного рассмотрения, если это допустимо;
– Решение особенно важно для участников протестов, так как защищает их от произвольной изоляции.
Это прецедентное решение — еще один шаг на пути к защите прав человека и гуманизации судебных процессов в Грузии.
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