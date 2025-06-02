

Премьер-министр Польши рассматривает вотум недоверия правительству на фоне результатов выборов

02.06.2025 15:08





Премьер-министр Польши Дональд Туск рассматривает возможность вотума недоверия правительству в связи с результатами выборов, сообщают местные СМИ. Ожидается, что Туск сделает такой шаг до конца этой недели.



Как пишет издание, победа Навроцкого стала шоком для правящей партии.



«Мы можем забыть об изменениях в прокуратуре и судебной системе», — заявил один из представителей правящей партии.



Как пишет издание, помимо вышеупомянутых законов, изменения в законе «Об абортах», скорее всего, будут отложены на годы. Кроме того, все существенные позиционные изменения требуют согласия Навроцкого.



По мнению политологов, важную роль в победе Навроцкого сыграл вопрос миграции и отношения к гражданам Украины. По мнению аналитиков, победа Навроцкого оказывает существенное влияние как на внутриполитическую ситуацию, так и на внешнюю политику, в том числе и на вопрос Украины. Как отмечают аналитики, результаты этих выборов продемонстрировали изменение отношения общества к Украине.





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