

В Стамбуле прошли переговоры делегаций Украины и России

02.06.2025 17:32





В Стамбуле в понедельник 2 июня прошёл новый раунд переговоров между делегациями Украины и России о возможном завершении вооружённого конфликта в Украине.



Встреча делегаций началась около 14.40 по московскому времени, с задержкой более чем на полтора часа по сравнению с временем, о котором ранее сообщали агентства. Около 16.00 мск было объявлено о завершении переговоров. Таким образом, они продолжались менее полутора часов.



Пока нет информации о результатах переговоров. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что в ходе встречи украинская делегация передала российской список украинских детей, вывезенных из Украины или удерживаемых на подконтрольных России территориях, возвращения которых требует Киев. По словам Ермака, в списках сотни имён. Возвращение детей, подчеркнул он, это «первая проверка искренности намерений» России.



Встречу открыл глава МИД Турции, выступающей в качестве посредника, Хакан Фидан. Информационные агентства транслировали его выступление. Само общение делегаций проходит за закрытыми дверями. По словам Фидана, стороны должны обсудить обмен пленными, возможное прекращение огня, а также встречу президентов двух стран.





Состав российской делегации по сравнению с первым раундом переговоров, который прошёл 16 мая в Стамбуле, не изменился. Её возглавляет помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский. Состав украинской делегации незначительно изменился. Во главе её вновь министр обороны Рустем Умеров. В составе обеих делегаций - представители МИД, военные и представители спецслужб.



Российская делегация прибыла в Стамбул накануне вечером. О прибытии украинской делегации сообщили утром в понедельник. Член украинской делегации Сергей Кислица перед переговорами встретился с представителями ЕС и Великобритании.



Ожидается, что обе делегации представят на встрече подготовленные ими проекты так называемых меморандумов - документов о принципах мирных переговоров и возможных условиях прекращения огня.



Агентство Reuters накануне опубликовало полный текст мирных предложений Украины, который киевская делегация планирует представить на переговорах с Россией в Стамбуле. Как говорится в публикации, документ, с которым ознакомились журналисты, включает в себя пять параграфов.



В первом параграфе перечисляются принципы переговоров. В частности, говорится о полном и безоговорочном прекращении огня в воздухе, на суше и на море как минимум на 30 дней. Ожидается, что мониторинг за соблюдением перемирия будет вестись под руководством США при участии третьих стран.



В документе также содержится предложение обмена пленными в формате «всех на всех».



Документ предлагает обсуждать территориальные вопросы только после полного прекращения огня. При этом указывается, что международное сообщество не признаёт российскую юрисдикцию над утраченными с февраля 2014 года территориями Украины.



Встреча лидеров двух стран называется условием для согласования ключевых пунктов окончательного мирного урегулирования.



Москва проект своих предложений не разглашала. МИД России упоминал нейтральный и внеблоковый статус Украины, а также отмену законов, касающихся использования русского языка.



Кроме того, Россия настаивает на признании своего контроля над аннексированным Крымом и занятыми российской армией территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.



Россия и Украина не вступали в прямые переговоры более трёх лет, в течение которых идёт война — после провала переговоров, начатых вскоре после российского вторжения в феврале 2022 года. Возобновление переговоров стало возможным в том числе из-за активных посреднических действий администрации президента США Дональда Трампа. Россия, однако, отказывается от предложенного США и поддержанного Украиной прекращения огня без предварительных условий. Переговоры идут в условиях продолжающихся боевых действий.





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