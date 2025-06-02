

Кавелашвили встретился с главой миссии Международного валютного фонда

02.06.2025 17:34





Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с главой миссии Международного валютного фонда Алехандро Хайденбергом, исполнительным директором фонда Жероном Кликом и постоянным представителем фонда в Грузии Эндрю Джувэллом. Информацию распространяет администрация президента Грузии.



Сообщается, что на встрече в Президентском дворце были рассмотрены экономические тенденции в стране и отмечены положительные результаты экономического развития.



Стороны обсудили существующее сотрудничество Грузии с МВФ и перспективы углубления партнерства. Было отмечено, что, несмотря на сложившуюся геополитическую ситуацию, реализуемая правильная и последовательная фискальная политика принесла положительные результаты во многих отраслях.



Михаил Кавелашвили поблагодарил команду Международного валютного фонда за поддержку процесса макрофискальных и структурных реформ в Грузии.







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