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Кавелашвили встретился с главой миссии Международного валютного фонда
02.06.2025 17:34
Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с главой миссии Международного валютного фонда Алехандро Хайденбергом, исполнительным директором фонда Жероном Кликом и постоянным представителем фонда в Грузии Эндрю Джувэллом. Информацию распространяет администрация президента Грузии.
Сообщается, что на встрече в Президентском дворце были рассмотрены экономические тенденции в стране и отмечены положительные результаты экономического развития.
Стороны обсудили существующее сотрудничество Грузии с МВФ и перспективы углубления партнерства. Было отмечено, что, несмотря на сложившуюся геополитическую ситуацию, реализуемая правильная и последовательная фискальная политика принесла положительные результаты во многих отраслях.
Михаил Кавелашвили поблагодарил команду Международного валютного фонда за поддержку процесса макрофискальных и структурных реформ в Грузии.
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