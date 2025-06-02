

Назначен новый глава Секции интересов РФ в Грузии

02.06.2025 17:38





Новым главой Секции интересов РФ при посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии назначен Дмитрий Олисов.



Дипломат родился в 1980 году, сообщает Секция интересов России. Олисов — выпускник МГИМО МИД России. Работает на дипломатическом поприще с 2002 года.



С декабря 2019 года и до назначения в Тбилиси занимал позицию главы отдела в Четвертом департаменте стран СНГ.



«Владеет английским, латышским и немецким языками. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса. На дипломатической службе с 2002 г. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом: в Генеральном консульстве России в Лиепае, Латвия (2002-2005 гг.), Постоянном представительстве России при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе (2008-2010 гг.), Посольстве России в ФРГ (2014-2019 гг.)», — читаем в сообщении.



Напомним, в начале мая 2025 года прежний глава Секции интересов РФ Дмитрий Трофимов заявил, что покинул занимаемую должность.





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