

МИД Литвы: Требуем, чтобы «Грузинская мечта» прекратила репрессии против гражданского общества и оппозиции

02.06.2025 18:17





Мы осуждаем задержание одного из лидеров «Коалиции за перемены» Ники Мелия, - написал МИД Литвы на социальной платформе X.



МИД Литвы призывает «Грузинскую мечту» прекратить «текущие репрессии».



«Мы осуждаем задержание одного из лидеров «Коалиции за перемены» Ники Мелия и требуем, чтобы «Грузинская мечта» прекратила репрессии против гражданского общества и оппозиции в Грузии. Мы выражаем солидарность грузинскому народу, защищающему европейские ценности», - пишет МИД Литвы.





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