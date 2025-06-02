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МИД Литвы: Требуем, чтобы «Грузинская мечта» прекратила репрессии против гражданского общества и оппозиции


02.06.2025   18:17


Мы осуждаем задержание одного из лидеров «Коалиции за перемены» Ники Мелия, - написал МИД Литвы на социальной платформе X.

МИД Литвы призывает «Грузинскую мечту» прекратить «текущие репрессии».

«Мы осуждаем задержание одного из лидеров «Коалиции за перемены» Ники Мелия и требуем, чтобы «Грузинская мечта» прекратила репрессии против гражданского общества и оппозиции в Грузии. Мы выражаем солидарность грузинскому народу, защищающему европейские ценности», - пишет МИД Литвы.


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