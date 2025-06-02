

МИД Грузии: закон об иноагентах не распространяется на посольства и международные организации

02.06.2025 19:33





МИД Грузии проинформировало международные организации и дипломатические представительства, аккредитованные в Грузии, о том, что действие закона об иноагентах на них не распространяется.



Письмо датировано 30 мая, то есть это — день до вступления закона в силу.



«Следующие лица освобождаются как от требования зарегистрироваться в рамках FARA, так и от обязанности представлять формы освобождения, предписанные Антикоррупционным бюро», — говорится в письме.



В пресс-службе МИД уточнили, что письма — «о том, что регулирует закон» и «то, что регулирует закон, должен прояснить парламент, потому что они его приняли».



Напомним, в Грузии с 31 мая вступил в силу закон т.н. американский аналог закона FARA.



В отличие от закона «О прозрачности иностранного влияния» (российского аналога закона об иноагентах — ред.), принятого в 2024 году, закон FARA (как утверждают в «Грузинской мечте») предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет и распространяется как на организации, так и на физических лиц, так и штраф — 10 000 лари (до 4 000$).



Проект предусматривает вопросы регистрации, обнародования соответствующих документов и представления годовой финансовой декларации. Также определены условия отмены регистрации и механизмы мониторинга, которые будут возложены на Антикоррупционное бюро.



Между тем НПО в Грузии уверены, что закон об иноагентах станет оружием наказания для гражданского общества. Закон «о регистрации иностранных агентов» Грузии будет обжалован в Конституционном суде (КС) — об этом ранее заявили в «Ассоциации молодых юристов» (АМЮГ, GYLA). Эта НПО вместе со СМИ — Studio Monitor и Georgian News — уже подали соответствующий иск в КС.



БДИПЧ/ОБСЕ раскритиковало новый законопроект и заявило, что американская FARA, на основе которой разработан новый закон Грузии, имеет юридические гарантии, которые препятствуют навешиванию ярлыков на гражданское общество.



Напомним, закон об иноагентах был утвержден в окончательном чтении парламентом Грузии в начале апреля 2024 года — это дословный перевод американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) — «Акт о регистрации иностранных агентов».





В документе определены понятия агента иностранного принципала (физическое или юридическое лицо, уполномочивающее другое лицо действовать в качестве агента — ред.) и иностранной силы.



Законопроект регулирует следующие вопросы:



• вопрос регистрации субъекта в качестве агента иностранного принципала;

• вопрос обеспечения публичности заявления о регистрации в качестве агента иностранного принципала и других соответствующих документов;

• вопрос подачи ежегодной финансовой декларации субъектом, зарегистрированным в качестве агента иностранного принципала;

• вопрос об аннулировании регистрации субъекта, зарегистрированного в качестве агента иностранного принципала;

• вопрос о проведении мониторинга в целях выявления агента иностранного принципала или проверки соблюдения требований, указанных в законопроекте.



В законопроекте также определяется уголовная ответственность за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного принципала или несоблюдение соответствующих требований, указанных в законопроекте.



Обеспечивать исполнение закона поручено Антикоррупционному бюро.





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