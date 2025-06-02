

Кобахидзе: Начата работа по выполнению рекомендаций, отраженных в отчете Еврокомиссии о расширении 2024 года

02.06.2025 20:55





В ежегодном отчете премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который он представит парламенту 27 июня, говорится, что для эффективной координации правового сближения с ЕС создана межведомственная рабочая группа, которая разработала план действий на 2024-2025 годы, который определяет обязательства по правовому сближению с Европейским союзом.



Согласно докладу, в отчетный период были осуществлены визиты на высшем и высоком уровне с европейскими странами.



«В целях гармонизации с законодательством ЕС начата работа по выполнению рекомендаций, изложенных в отчете Еврокомиссии о расширении за 2024 год. В частности, изучаются две директивы в области предпринимательского права с целью определения целесообразности их дальнейшего транспонирования в законодательство Грузии.



Для эффективной координации правового сближения с ЕС создана межведомственная рабочая группа, которая разработала план действий на 2024–2025 годы, в котором определены обязательства правового сближения с Евросоюзом.



Создана электронная база правового сближения, доступная государственным ведомствам, которая включает более 600 актов, подлежащих сближению в рамках соглашения об ассоциации и других соглашений. Согласно данным, имеющимся в базе, показатель сближения с правом ЕС превышает 50%», - говорится в документе.



В отчете говорится о НАТО, и в этом же документе отмечается, что в отчетный период состоялся юбилейный саммит, посвященный 75-летию НАТО.



«Делегация Грузии во главе с министром иностранных дел приняла участие в мероприятиях, проведенных в рамках саммита.



Разработан и отправлен в штаб-квартиру НАТО документ самооценки 16-й ежегодной национальной программы (ANP) Грузии за 2024 год.



Также был разработан и отправлен в штаб-квартиру НАТО оценочный документ индивидуально разработанной программы партнерства НАТО-Грузия (ITPP) за 2023-2024 годы. Грузия является одной из первых стран, успешно включившихся в эту программу НАТО», - сказано в отчете.





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