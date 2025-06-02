

«Грузинская мечта» пытается запретить оппозиционным каналам использовать неудобные для нее термины

02.06.2025 22:26





«Грузинская мечта» подала жалобу на основании закона «О вещании» против оппозиционных ТВ Formula и TV Pirveli в Комиссию по коммуникациям Грузии. СМИ обвиняются в нарушении норм этого закона.



Formula TV пишет, что жалоба, поступившая на телевидение 2 июня, включает в себя выдержки из новостных программ и соцстраниц канала, в которых, как утверждает Комиссия, нарушаются нормы закона. Ведомству предстоит рассмотреть этот вопрос.



«Жалоба основана на статьях 54, 59 и 76 закона Грузии «О вещании»», — говорится в документе.



В частности, речь идет о таких терминах, как «парламент «Грузинской мечты»», «нелегитимный парламент», «председатель так называемого парламента», «депутат олигарха», «городской суд режима». В эфире телеканала можно услышать такие термины, как «режим» вместо «правительство Грузии», а также «узник режима», «представитель режима», а почетный председатель и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили упоминается как «олигарх».



В случае с другим оппозиционным телеканалом — TV Pirveli, по словам адвоката Торнике Мигинеишвили, в жалобе говорится, что «журналист TV Pirveli не должен был использовать термины «режим», «обрусение», «суд клана» и другие.



«Это — начало очередной серии репрессий против критически настроенных СМИ. Многократный штраф и финансовые санкции телекомпании создают реальный риск приостановки вещания. Жалоба будет публично обсуждена в четверг (5 июня — ред.) в Комиссии по коммуникациям», — сообщает адвокат.



Также напомним, что в Грузии с 31 мая 2025 года вступил в силу закон т.н. американский аналог закона FARA.



В отличие от закона «О прозрачности иностранного влияния» (российского аналога закона об иноагентах — ред.), принятого в 2024 году, закон FARA (как утверждают в «Грузинской мечте») предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет и распространяется как на организации, так и на физических лиц, так и штраф — 10 000 лари (до 4 000$).



Проект предусматривает вопросы регистрации, обнародования соответствующих документов и представления годовой финансовой декларации. Также определены условия отмены регистрации и механизмы мониторинга, которые будут возложены на Антикоррупционное бюро.



Между тем НПО в Грузии уверены, что закон FARA станет оружием наказания для гражданского общества. Закон «о регистрации иностранных агентов» Грузии будет обжалован в Конституционном суде (КС) — об этом ранее заявили в «Ассоциации молодых юристов» (АМЮГ, GYLA). Эта НПО вместе со СМИ — Studio Monitor и Georgian News — уже подали соответствующий иск в КС.

БДИПЧ/ОБСЕ раскритиковало новый законопроект и заявило, что американская FARA, на основе которой разработан новый закон Грузии, имеет юридические гарантии, которые препятствуют навешиванию ярлыков на гражданское общество.



Закон FARA был утвержден в окончательном чтении парламентом Грузии в начале апреля 2024 года — это дословный перевод американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) — «Акт о регистрации иностранных агентов».





В документе определены понятия агента иностранного принципала (физическое или юридическое лицо, уполномочивающее другое лицо действовать в качестве агента — ред.) и иностранной силы.



Законопроект регулирует следующие вопросы:



вопрос регистрации субъекта в качестве агента иностранного принципала;

вопрос обеспечения публичности заявления о регистрации в качестве агента иностранного принципала и других соответствующих документов;

вопрос подачи ежегодной финансовой декларации субъектом, зарегистрированным в качестве агента иностранного принципала;

вопрос об аннулировании регистрации субъекта, зарегистрированного в качестве агента иностранного принципала;

вопрос о проведении мониторинга в целях выявления агента иностранного принципала или проверки соблюдения требований, указанных в законопроекте.

В законопроекте также определяется уголовная ответственность за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного принципала или несоблюдение соответствующих требований, указанных в законопроекте.



Обеспечивать исполнение закона поручено Антикоррупционному бюро.





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