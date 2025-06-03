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Подкомитет Европейского парламента по правам человека рассмотрит вопрос Грузии
03.06.2025 10:31
Сегодня на внеочередном заседании подкомитета Европейского парламента по правам человека (DROI) будет рассмотрен вопрос Грузии.
Согласно информации, размещенной на веб-сайте Европейского парламента, главным вопросом повестки дня заседания будет обсуждение итогов визита членов подкомитета в Грузию, а также обмен мнениями с представителями организаций гражданского общества Грузии.
Напомним, что члены подкомитета Европейского парламента по правам человека (DROI) находились с визитом в Грузии 26-28 мая.
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