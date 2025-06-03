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Замглавы МВД Грузии подал в отставку


03.06.2025   10:32


Иосеб Челидзе, замглавы МВД Грузии, санкционированный властями стран Балтии, подал в отставку.

Информацию подтверждают в ведомстве. Остальные подробности неизвестны.

Иосеб Челидзе занимал должность заместителя министра внутренних дел с 2019 года.

Напомним, Гела Геладзе был назначен министром внутренних дел 28 мая: он сменил также подсанкционного Вахтанга Гомелаури, который возглавлял министерство с 2019 года.


Источник: СОВА
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