

Замглавы МВД Грузии подал в отставку

03.06.2025 10:32





Иосеб Челидзе, замглавы МВД Грузии, санкционированный властями стран Балтии, подал в отставку.



Информацию подтверждают в ведомстве. Остальные подробности неизвестны.



Иосеб Челидзе занимал должность заместителя министра внутренних дел с 2019 года.



Напомним, Гела Геладзе был назначен министром внутренних дел 28 мая: он сменил также подсанкционного Вахтанга Гомелаури, который возглавлял министерство с 2019 года.



Источник: СОВА

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