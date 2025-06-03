

Хвича Кварацхелия, Каха Каладзе и Заза Пачулия будут представлены к награждению Орденом победы имени Святого Георгия

03.06.2025 12:35





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, за победу в Лиге чемпионов УЕФА игрок сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия будет представлен к награждению Орденом победы имени Святого Георгия. На заседании правительства Грузии премьер также отметил, что за полученные высшие награды в клубных турнирах к награждению также будут представлены Каха Каладзе (прим. ред. бывший игрок ФК «Милан» и сборной Грузии по футболу, нынешний мэр Тбилиси) и Заза Пачулия (прим. ред. бывший игрок НБА и сборной Грузии по баскетболу).



«За успехи сборной Грузии по футболу в прошлом году Хвича Кварацхелия уже был удостоен Ордена чести. За победу в Лиге чемпионов мы хотим представить его к награждению Орденом победы имени Святого Георгия. Я считаю, что это заслуженная награда, которую он получит от государства. Высшую государственную награду ему вручит президент.



Мы также перепроверили еще один вопрос, у нас есть два спортсмена, которые также получали высшие награды на клубных турнирах. Это: Каха Каладзе, который дважды выигрывал Лигу чемпионов, и Заза Пачулия, который трижды побеждал в баскетбольных клубных турнирах. Они не были награждены, считаю, что, несмотря на опоздание, мы также должны оценить и их успехи»,- отметил премьер.





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