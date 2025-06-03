

Назначен новый глава Департамента генеральной инспекции МВД

03.06.2025 12:36





По информации МВД Грузии, на должность директора Департамента генеральной инспекции назначен Давид Арчвадзе.



На указанной позиции он сменил Георгия Иосебидзе.



Как говорится в заявлении ведомства, по образованию Давид Арчвадзе является правоведом, в 2004 году он окончил Тбилисский госуниверситет имени Ив. Джавахишвили, ему была присвоена квалификация юриста. Он имеет многолетний опыт работы в разных подразделениях министерства.





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