

Между Италией и Грузией подписано соглашение о взаимном признании и обмене национальными водительскими удостоверениями

03.06.2025 12:36





В рамках визита в Рим, заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабишвили и атташе полиции Грузии в Итальянской Республике Владимир Борцвадзе провели встречу в Министерстве транспорта и инфраструктуры Италии по вопросу взаимного признания водительских удостоверений.



Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.



Согласно заявлению ведомства, на встрече стороны подчеркнули важность данного вопроса, который позволит гражданам Грузии, проживающим в Италии, обменивать грузинские водительские удостоверения на итальянские без сдачи экзаменов.



«На встрече стороны обсудили содержательную часть соглашения и выразили надежду, что после завершения соответствующих процедур соглашение будет подписано. Следует отметить, что итальянская сторона выразила полную готовность к сотрудничеству.



Примечательно, что между Министерством внутренних дел Грузии и Министерством транспорта и инфраструктуры Итальянской Республики уже много лет ведутся интенсивные переговоры с целью заключения упомянутого соглашения.



Кроме того, Грузия уже имеет аналогичные соглашения с Испанией, Грецией и Ирландией», — говорится в информации МВД.





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