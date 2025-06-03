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Между Италией и Грузией подписано соглашение о взаимном признании и обмене национальными водительскими удостоверениями


03.06.2025   12:36


В рамках визита в Рим, заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабишвили и атташе полиции Грузии в Итальянской Республике Владимир Борцвадзе провели встречу в Министерстве транспорта и инфраструктуры Италии по вопросу взаимного признания водительских удостоверений.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

Согласно заявлению ведомства, на встрече стороны подчеркнули важность данного вопроса, который позволит гражданам Грузии, проживающим в Италии, обменивать грузинские водительские удостоверения на итальянские без сдачи экзаменов.

«На встрече стороны обсудили содержательную часть соглашения и выразили надежду, что после завершения соответствующих процедур соглашение будет подписано. Следует отметить, что итальянская сторона выразила полную готовность к сотрудничеству.

Примечательно, что между Министерством внутренних дел Грузии и Министерством транспорта и инфраструктуры Итальянской Республики уже много лет ведутся интенсивные переговоры с целью заключения упомянутого соглашения.

Кроме того, Грузия уже имеет аналогичные соглашения с Испанией, Грецией и Ирландией», — говорится в информации МВД.


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