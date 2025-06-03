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В Грузии проведут реформу госпредприятий — требование Всемирного банка и МВФ


03.06.2025   12:37


Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии приступают к процессу полноценной реформы госпредприятий, что подразумевает изменение управления и совершенствование системы. Это — требование Всемирного банка и МВФ (Международный валютный фонд).

«Полноценная реформа государственных предприятий является одним из требований Всемирного банка и Международного валютного фонда. Наконец-то иностранцы просят нас о том, что соответствует интересам государства… <Это> означает смену руководства, совершенствование, оздоровление системы.

<…> Если мы коснемся наших железных дорог, энергетики, то можно обеспечить большую экономическую эффективность, добиться большего успеха для нашей страны. Например, в области энергетики были установлены определенные практики, которые напрямую препятствовали развитию энергетического сектора. Эта практика будет устранена от начала и до конца, и это будет сделано максимум в течение следующих двух месяцев. То же самое должно быть сделано во всех других областях», — заявил премьер Грузии.

Кобахидзе добавил, что будет сделано максимум для усовершенствования системы управления государственными предприятиями Грузии, а это, отметил он, «дополнительно будет способствовать экономическому развитию нашей страны».

Для этого необходимо подготовить законодательный пакет. Правительство просит парламент «скорее принять соответствующий законодательный пакет, чтобы окончательно осуществить реформу государственных предприятий».


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