

Премьер: Искоренить бедность в Грузии — наша национальная задача

03.06.2025 12:37





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что одной из главных национальных задач является окончательное преодоление бедности.



В этом контексте, отметил он, экономический рост имеет решающее значение. К 2028 году программной задачей является снижение безработицы до 4% и достижение средней заработной платы до 3500 лари.



Глава правительства заявил, что с точки зрения экономического роста Грузия остается в авангарде не только в регионе в целом, но и во всей Европе. Он отметил, что очень важно продолжать развитие в экономическом плане.



Власти Грузии, отметил Кобахидзе, должны со всем вниманием работать, чтобы обеспечить быстрый экономический рост в будущем.



«Перед нами стоят очень четкие задачи. К 2028 году цель программы состоит в том, чтобы безработица упала ниже отметки в 4%, а средняя заработная плата превысила 3500 лари. Мы считаем, что при нынешних темпах эти цели достижимы. Остальное от начала и до конца зависит от нас», — заметил он.



Также он добавил:



«Что касается бедности, то здесь также были опубликованы новые данные. «Грузстат» опубликовал данные за 2024 год. В 2023 году уровень бедности составлял 11,8%. В 2024 году этот показатель снизился на 2,4 процентных пункта. Впервые с 90-х годов был зафиксирован однозначный уровень бедности в 9,4%.



Я хотел бы напомнить вам, что в 2012 году, когда «Грузинская мечта» пришла к власти, более 1,1 миллиона человек в нашей стране жили за чертой бедности. Эта цифра уже снизилась до 350 тысяч.



Конечно, прогресс очевиден, но наша конечная задача — искоренить бедность в нашей стране. Мы быстрыми темпами движемся в этом направлении.



Здесь тоже у нас есть конкретная программная задача, мы хотим, чтобы к 2028 году этот показатель снизился до 4%. Это абсолютно реально. Таким образом, такими темпами в среднесрочной перспективе мы сможем искоренить бедность в нашей стране», — заявил Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





