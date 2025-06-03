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Давиташвили: Оптимизация средств в госпредприятиях была осуществлена и за счет сокращения кадров
03.06.2025 13:03
По пояснению министра экономики и устойчивого развития, вице-премьера правительства Грузии Левана Давиташвили, оптимизация средств в госпредприятиях была осуществлена в том числе и за счет сокращения кадров. Указанное заявление Давиташвили сделал по завершении заседания правительства Грузии.
»Да, сокращение средств произошло за счет сокращения штатов, а также есть определенная экономия из госбюджета, которая будет использована для других целей, однако наша долгосрочная цель – полноценная реформа госпредприятий, которая уже была начата нами. У государства есть стратегия управления. Она была разработана совместно с международными партнерами. В процесс разработки мы уже имеем свои находки, предусматривающие определенные корректировки в этой стратегии, что уже может быть осуществлено в полноценном законодательстве. Следующий шаг, как отметил премьер, отражение указанных принципов в законодательстве, что уже нами проверено в реальной жизни», - заявил Давиташвили.
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