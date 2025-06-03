

Кобахидзе:Полноценная реформа госпредприятий является требованием Всемирного банка и МВФ

03.06.2025 13:04





Мы начинаем процесс, на основании которого будет осуществлена полноценная реформа госпредприятий, - указанное заявление сегодня на заседании правительства сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, это подразумевает смену менеджмента и оздоровление системы.



«Полноценная реформа госпредприятий является одним из требованием Всемирного банка и МВФ. Наконец-то иностранцы требуют от нас того, что соответствует нашим национальным интересам, и будет неправильно, если мы не выполним надлежащие рекомендации, поэтому мы уже начинаем процесс, на основании которого будет осуществлена полноценная реформа госпредприятий, что подразумевает смену менеджмента и оздоровление, усовершенствование и улучшение системы. Оптимизация – одно из направлений, которое предоставит нам возможность как для экономии, так и для улучшения эффективности, однако, наряду с этим, в госпредприятиях предстоит провести важные реформы, которые будут содействовать максимальному улучшению качества этой эффективности. Если мы касаемся нашей желдороги, энергетики, везде есть возможность для обеспечения большей эффективности расходов, для достижения большего успеха для нашей страны, и это обязательно будет сделано. Например, в сфере энергетики были сформированы определенные практики, которые напрямую тормозили развитие сектора. Указанные практики от начала до конца будут пресечены, и это будет сделано максимум в течение ближайших двух месяцев. То же предстоит сделать во всех других сферах. Будет сделать максимум для того, чтобы система управления государственными предприятиями была улучшена, что будет дополнительно способствовать экономическому развитию нашей страны. С этой целью в ближайшем будущем будет подготовлен и законодательный пакет, который будет представлен в парламент с просьбой о его ускоренном принятии», - отметил глава правительства Грузии.





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