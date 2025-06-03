

«Мечта» подала жалобу на телекомпании «Пирвели» и «Формула» за использование разных терминов

03.06.2025 14:01





«Грузинская мечта» подала жалобу в Национальную комиссию по коммуникациям Грузии на оппозиционный телеканал «Пирвели» за использование терминов «режим олигарха», «нелегитимное правительство» и т. д. Аналогичная жалоба была подана и на телеканал «Формула».



Торнике Мигинеишвили, юрист телекомпании «Пирвели», утверждает: «Согласно жалобе, журналист телеканала «Пирвели» не должен был использовать термины – «режим», «русификация», «клановый суд» и т. д.»



Он считает, что это «начало очередной серии репрессий против критически настроенных СМИ». В социальной сети адвокат публикует отрывок из жалобы «Грузинской мечты», в котором говорится, что среди оспариваемых терминов также прописаны: «депутат пророссийского режима», «угроза тюремным заключением», «де-факто депутат», «клановый суд», «заседание российской комиссии», «исчезновение оппонентов» и т. д.



«В последнее время в закон о вещании было внесено много изменений, и ни одно из них не направлено на улучшение прав СМИ или зрителей. Цель – ограничить критически настроенные СМИ», — заявил Мигинеишвили в эфире «Пирвели» 2 июня.



По его словам, «неоднократные штрафы и финансовые санкции, наложенные на телекомпанию, создают реальный риск прекращения вещания».



Жалоба будет рассмотрена в четверг, 5 июня, в регулирующей комиссии.





27 мая «Грузинская мечта» подала жалобу и на телекомпанию «Формула» в Национальную комиссию по коммуникациям, которую с 2017 года возглавляет Каха Бекаури, бывший директор 9-го канала, принадлежавшего Бидзине Иванишвили.



«Очевидно, что это только начало... Это цензура, направленная на окончательное уничтожение СМИ, которые и так находятся в очень тяжелом финансовом положении. Режим хочет навязать нам цензуру... Короче говоря, Иванишвили инициировал финальную стадию закрытия СМИ», — так оценил жалобу ведущий «Формулы» Вахо Саная.





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