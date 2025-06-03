

НПО — о медиа-среде в Грузии: «Мечта» проводит репрессивную политику в отношении СМИ

03.06.2025 14:02





НПО «Коалиция адвокатирования СМИ» распространила заявление, касающееся ситуации в медиа-среде Грузии. Организация осуждает репрессивную политику «Грузинской мечты» в отношении независимых СМИ и выражает солидарность с журналистами, «которые продолжают выполнять свои профессиональные обязанности в таких сложных условиях».



В заявлении отмечаются важные вопросы и вызовы, связанные с медиа-средой в стране на сегодняшний день.



Речь идет о политзаключенной Мзие Амаглобели, основательницы Batumelebi. Отмечается, что ее дело, как и дело других «узников совести», является политически мотивированным — это, подчеркивает НПО, стало очевидным в ходе судебного разбирательства.



Также организация отреагировала на жалобу «Мечты» против Formula TV и TV Pirveli, что расценивается как шаги, намеренно ограничивающие свободу выражения мнений и доступ общественности к альтернативным мнениям и информации. Эти дела будет рассматривать Комиссия по коммуникациям, глава которой — Каха Бекаури — санкционирован и «включен в список, который рекомендует ввести санкции против перечисленных лиц за поддержку насильственного режима», согласно резолюции Европарламента.



Тема ОВГ (Общественного вещателя Грузии, «Первого канала») также затронута в заявлении — организация считает, что канал стал проводником интересов правительства; руководство телеканала, пишут в НПО, преследует и увольняет независимых и критически настроенных журналистов, из-за чего «вещатель день ото дня отдаляется от общества и своей реальной функции».



В заявлении говорится и о проблемах физического насилия в отношении журналистов и штрафов в отношении них, которые участились после начала проевропейских митингов.



«С начала проевропейских митингов были зафиксированы сотни случаев нападений на независимых журналистов или незаконного вмешательства в профессиональную деятельность. Ни один из этих инцидентов не расследован, и ни один из нарушителей не привлечен к ответственности, что усиливает чувство безнаказанности и способствует формированию атмосферы насилия.



Журналисты, работающие в средствах массовой информации, по-прежнему подвергаются системному давлению — их ежедневно штрафуют за их профессиональную деятельность, особенно когда они пытаются освещать продолжающиеся протесты. Эта практика является прямым примером преследования свободной прессы», — говорится в заявлении.



В дополнение к вышеуказанным проблемам указывается и на проблему запрета камер в зданиях судов, когда СМИ было запрещено снимать несколько процессов, представляющих большой общественный интерес, а также о намеренной дезинформации со стороны «Грузинской мечты», что подразумевает посев недоверия к СМИ в обществе.



«Грузинское общество заслуживает свободных и независимых СМИ, которые обеспечивают доступ к достоверной информации и полноценное участие граждан в политической и общественной жизни страны. Свобода СМИ является фундаментальной ценностью, которую необходимо защищать для демократического развития Грузии и европейской интеграции», — читаем в заявлении.



Источник: СОВА

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