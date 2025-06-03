

Марта Кос: Акт о регистрации иностранных агентов, принятый Грузией, содержит в себе угрозу для демократических основ этой страны

03.06.2025 14:03





Грузия является ясным подтверждением того, что на пути вступления в Евросоюз может произойти откат. Когда мы начинаем предоставление стране статуса кандидата, это не означает, что продвижение к Евросоюзу происходит автоматически, - указанное заявление на внеочередном заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам сделала Верховный представитель Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос.



По ее словам, акт о регистрации иностранных агентов, принятый Грузией, содержит в себе угрозу для демократических основ этой страны.



«В то время, когда тысячи людей проводят шествия под флагом Евросоюза, власти идут в противоположном направлении, акт о регистрации иностранных агентов, а также акты о вещании и грантах, принятые Грузией, представляют собой серьезное отступление от демократии и содержат в себе угрозу для демократических основ этой страны», - отметила Кос.



По ее словам, возврат Грузии на путь членства в Евросоюзе можно будет рассматривать только после того, как страна предпримет шаги по изменению отклонения от демократии.



«В нашем совместном заявлении, которое было обнародовано на прошлой неделе, верховный представитель Каллас и я призывали грузинские власти прислушаться к явным требованиям собственных граждан о демократии и европейском будущем, освободить всех незаконно задержанных журналистов, активистов, участников акции и политических лидеров, и мы вновь повторяем это.



Ответственность лежит только на грузинских властях. Возврат Грузии на путь членства в Евросоюзе можно будет рассматривать только после того, как страна предпримет впечатляющие шаги по изменению отклонения от демократии, и мы, действительно, должны помочь в этом грузинскому гражданскому обществу и народу», - отметила Кос.





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