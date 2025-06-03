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Гордуладзе: Наша цель - сделать Грузию хабом информационных технологий
03.06.2025 14:03
«Наша цель — сделать Грузию хабом информационных технологий (IT). Чем больше специалистов в сфере информационных технологий приедет в страну, тем лучше это будет для развития страны и её стабильного прогресса», — заявил член парламентского большинства Арчил Гордулазде в интервью Первому каналу Грузии.
По его словам, для экономического развития необходимы IT-специалисты, которые смогут поделиться своим опытом с местными кадрами.
«Наша цель — превратить Грузию в хаб информационных технологий. Поэтому чем больше IT-специалистов приедет в Грузию, тем лучше это будет для развития страны и стабильного прогресса. Согласно изменениям, специалисты, имеющие двухлетний опыт работы в сфере информационных технологий и доход не менее 25 долларов, смогут получить разрешение на жительство сроком на три года. Впоследствии этот срок можно будет продлить. Экономике нужны IT-специалисты, которые поделятся своим опытом с местными специалистами. Мы делаем всё, чтобы обеспечить экономический прогресс, ведь современный мир невозможен без IT», — отметил Арчил Гордулазде.
В перечень видов разрешений на жительство, предусмотренных законом «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства», добавляется новый вид — разрешение на жительство для лиц, занятых в сфере информационных технологий (IT).
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