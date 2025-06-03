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Патриархия получила от государства новые земельные участки и здания
03.06.2025 14:04
Патриархия получила от государства новые земельные участки и здания. Государство передало 4 619 тыс. кв.м. несельскохозяйственных земель и зданий, которые расположены в селе Гоми муниципалитета Самтредия.
Премьер-министр Иванишвили Ираклий Кобахидзе подписал соответствующий указ 30 мая.
Согласно указу, земельный участок и здания на нем были переданы Патриархии сроком на 99 лет.
Напомним, в период выборов ГПЦ каждый раз подчеркивает, что она — не сторона. Патриархия Грузии и в период парламентских выборов 2024 года сделала заявление, в котором подчеркивала, что Грузинская православная церковь (ГПЦ) не может быть представлена как политическая сторона и что она безоговорочно поддержит выбор, который «принесет Грузии прочный мир и укрепит ценности в обществе, что будет способствовать укреплению христианских и семейных традиций».
Между тем известно, что траты бюджета ГПЦ не контролируются властями сегодня, как и в предыдущие годы, при другой власти. А государство не раз безвозмездно передает, как и ранее, земли во владение Церкви.
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