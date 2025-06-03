

Еврокомиссар: Возвращение Грузии на путь ЕС мы рассмотрим при убедительных шагах правительства

03.06.2025 14:04





Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выступила в Европарламенте по вопросу Грузии. В своем выступлении в Комитете ЕП по иностранным делам она заявила, что на фоне того, что большая часть жителей страны занимает проевропейскую позицию, партия «Грузинская мечта» движется в противоположном направлении, упомянув закон «О вещании», «О прозрачности иностранного влияния», FARA.



Кос подчеркивает, что Грузия — наглядный пример возможности повернуть вспять путь ЕС.



«Когда мы начинаем присваивать стране статус кандидата, это не означает автоматически, что будет достигнут прогресс на пути к вступлению в Европейский союз. В то время как тысячи людей размахивают флагами ЕС, правительство движется в противоположном направлении. Закон Грузии о регистрации иностранных агентов представляет собой серьезный удар по демократии в стране, так же как и недавние законы о вещании и грантах. Это угрожает демократическим основам Грузии», — сказала политик.



Кос еще раз призвала правительство Грузии освободить всех незаконно задержанных участников акций протеста и добавила, что «Грузинская мечта» несет ответственность за откат от демократии в Грузии.



kos marta новости Грузия-ЕС, Еврокомиссар, еврокомиссар по расширению ЕС, Европарламент, Марта Кос



Еврокомиссар снова отметила, что в совместном заявлении ЕС призвал правительство Грузии прислушаться к четким требованиям своих граждан относительно демократии и европейского будущего, а именно: освободить всех несправедливо задержанных журналистов, активистов, протестующих и политических лидеров.



«Мы будем делать это снова и снова. Ответственность лежит на правительстве Грузии. Мы должны рассмотреть вопрос о возвращении Грузии на путь Европейского союза только в том случае, если правительство предпримет убедительные шаги, чтобы изменить курс — повернуть вспять от отката от демократии. За это время нам нужно помочь организациям гражданского общества и грузинскому народу», — заявила Марта Кос.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





