

В парламенте Грузии обсудят идею возвращения в удостоверения личности графы «национальность»

03.06.2025 14:05





Как в электронных, так и в неэлектронных удостоверениях личности и паспортах граждан Грузии может быть возвращена пропись о национальности личности и его отчество.



С таким предложением в парламент обратилась гражданка Лела Кавтарадзе, после чего Бюро поручило комитету по правовым вопросам рассмотреть это предложение.



«Пожалуйста, внесите изменения как в электронные, так и в неэлектронные свидетельства, а также в записи актов гражданского состояния и верните имя отца и графу, определяющую национальность, где национальность любого человека будет четко записана, как это было записано до 1998-2004 годов, чтобы «принадлежность к грузинской нации не исчезнула и чтобы не выродилась», как заявлял господин Гурам Шарадзе», — читаем в обращении гражданки.



Напомним, с 4 июня 2025 года будет изменен дизайн удостоверения личности гражданина Грузии, а также электронного свидетельства о временном и постоянном проживании, временного удостоверения личности.



Удостоверения старого образца, выданные до этой конкретной даты, будут действительны до истечения срока их действия.



Новые удостоверения личности будут содержать QR-код и ряд других характеристик. Cогласно приказу министра юстиции Грузии, графы на документах будут нанесены единообразно — на грузинском (за исключением кода доступа к удостоверению (CAN – Card Access Number)) и английском языках, в соответствии со стандартом Международной организации гражданской авиации (ICAO 9303)).





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