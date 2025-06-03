

«Коалиция по адвокатированию медиа» оценила медиасреду

03.06.2025 14:10







«Коалиция по адвокатированию медиа», объединяющая различные неправительственные организации, оценила медийную среду в Грузии. В опубликованном 3 июня заявлении организация «решительно осуждает» «скоординированные и систематические нападения на независимые СМИ со стороны режима Бидзины Иванишвили».



Коалиция выделяет несколько аспектов, которые, по мнению авторов заключения, демонстрируют масштаб репрессий со стороны «Грузинской мечты». Здесь упоминается Мзия Амаглобели, основательница интернет изданий Batumelebi и Netgazeti:



«Узник совести Мзия Амаглобели остается в тюрьме. Её дело, как и дела других узников совести, явно политически мотивировано, что отчетливо проявляется в ходе текущих процессов», — заявляет коалиция.



В отчете говорится и о физическом насилии в отношении представителей СМИ:



«С начала проевропейских протестов зафиксированы сотни случаев нападения на независимых журналистов или незаконного вмешательства в их профессиональную деятельность. Ни один из этих инцидентов не был расследован, и никто из виновных не был привлечен к ответственности, что усиливает ощущение безнаказанности и способствует формированию агрессивной среды».



«Мечта» подала жалобу на телекомпании «Пирвели» и «Формула» за использование разных терминов

Коалиция также упоминает «правовые репрессии» и обращает внимание на роль Комиссии по коммуникациям.



2 июня, стало известно, что партия «Грузинская мечта» подала жалобы в Комиссию по регулированию коммуникаций на три телекомпании — «Пирвели», «Формула» и «Мтавари», и потребовала признать их нарушителями закона.



«Вышеуказанные случаи рассматриваются Национальной комиссией по коммуникациям, председатель которой, находящийся под санкциями Каха Бекаури, также включен в список лиц, в отношении которых резолюция Европейского парламента рекомендует ввести санкции за поддержку насильственного режима», — пишет коалиция.



На пресс-конференции 3 июня представители организации также говорили об Общественном вещателе, который, по их мнению, служит «Грузинской мечте».



«Директор Тинатин Бердзенишвили и председатель Попечительского совета Васил Маглаперидзе участвуют в преследовании и увольнении независимых и критически настроенных журналистов. Телекомпания все больше дистанцируется от общества и теряет свою реальную функцию, о чем свидетельствует предвзятое содержание редакционной политики и намеренное игнорирование инакомыслия», — заявили представители коалиции.



В 2025 году позиция Грузии в Индексе свободы прессы международной организации «Репортеры без границ» (RSF) ухудшилась на 11 позиций. Страна опустилась со 103-го места на 114-е.





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