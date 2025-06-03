

Манджгаладзе: Наше требование четкое: справедливые парламентские выборы, освобождение политзаключенных

03.06.2025 14:22





««Грузинская мечта» не имеет ничего общего с грузинским, это коллективные Парцхаладзе-Романовы, которые продают себя и страну за деньги и власть», — заявил член «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По его словам, для них патриотизм — это искусство обманывать народ, грузинскость и защита родины — маска для измены, а суверенитет страны — товар для продажи.



«В это время наша задача — единство, сопротивление и борьба. Наше требование четкое: новые, честные парламентские выборы, освобождение политзаключенных и пленников режима. Это борьба за спасение грузинского государства, а узкопартийные действия и отступление на этом пути ослабляют это сопротивление», — заявил Паата Манджгаладзе.





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