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Манджгаладзе: Наше требование четкое: справедливые парламентские выборы, освобождение политзаключенных
03.06.2025 14:22
««Грузинская мечта» не имеет ничего общего с грузинским, это коллективные Парцхаладзе-Романовы, которые продают себя и страну за деньги и власть», — заявил член «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
По его словам, для них патриотизм — это искусство обманывать народ, грузинскость и защита родины — маска для измены, а суверенитет страны — товар для продажи.
«В это время наша задача — единство, сопротивление и борьба. Наше требование четкое: новые, честные парламентские выборы, освобождение политзаключенных и пленников режима. Это борьба за спасение грузинского государства, а узкопартийные действия и отступление на этом пути ослабляют это сопротивление», — заявил Паата Манджгаладзе.
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