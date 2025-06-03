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Телеканал «Сезон ТВ» — лидер по антизападной риторике в преддверии выборов
03.06.2025 14:44
Согласно отчёту организации MDF (Media Development Foundation) под названием «Антизападная пропаганда и дезинформация о парламентских выборах 2024 года», наибольшее количество антизападных месседжей зафиксировано в эфире телеканала «Сезон ТВ» — 318 упоминаний.
100% акций принадлежит бизнесмену Георгию Канделаки, который известен своей открытой симпатией к Сталину.
Кто в эфире?
Главный ведущий — Николоз Мжаванадзе, отличающийся:
• открытой гомофобной риторикой,
• регулярными оскорблениями в адрес ЛГБТ-сообщества и участников проевропейских протестов,
• повторяющейся терминологией правящей партии, называя оппозицию «радикальными силами».
Такие месседжи формируют токсичный инфопоток в преддверии выборов и усиливают прокремлёвскую/ультраправую повестку в медиапространстве страны.
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