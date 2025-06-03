

Телеканал «Сезон ТВ» — лидер по антизападной риторике в преддверии выборов

03.06.2025 14:44





Согласно отчёту организации MDF (Media Development Foundation) под названием «Антизападная пропаганда и дезинформация о парламентских выборах 2024 года», наибольшее количество антизападных месседжей зафиксировано в эфире телеканала «Сезон ТВ» — 318 упоминаний.



100% акций принадлежит бизнесмену Георгию Канделаки, который известен своей открытой симпатией к Сталину.



Кто в эфире?

Главный ведущий — Николоз Мжаванадзе, отличающийся:

• открытой гомофобной риторикой,

• регулярными оскорблениями в адрес ЛГБТ-сообщества и участников проевропейских протестов,

• повторяющейся терминологией правящей партии, называя оппозицию «радикальными силами».



Такие месседжи формируют токсичный инфопоток в преддверии выборов и усиливают прокремлёвскую/ультраправую повестку в медиапространстве страны.





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