

Кобахидзе пообещал рост зарплат, радикальное снижение безработицы и уровня бедности

03.06.2025 14:46





Премьер-министр правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе объявил программные цели на ближайшие три года:



снижение к 2028 году безработицы до 4% (13,9% в 2024 году);

средняя заработная плата к 2028 году должна превысить 3500 (2217 по итогам 2024 года);

снижение уровня абсолютной бедности в Грузии снизился до 4% в 2028 году ( 9,5% в 2024) и «полное искоренение бедности в среднесрочной перспективе».

Из выступления Кобахидзе на заседании правительства:



«В апреле у нас был зафиксирован экономический рост в 7,5%, что является хорошим, высоким показателем. Средний рост за четыре месяца составил 8,8%, и с этой точки зрения Грузия остаётся лидером не только в более широком регионе, но и на уровне всей Европы…



В период с 2022 по 2024 годы число наёмных работников в Грузии увеличилось на 1857 тысяч человек, а средняя зарплата выросла с 1300 лари до 2217 лари. Соответственно, очевидно, что экономический рост, фиксируемый в стране, отражается и на широких слоях населения. Главное — продолжать движение вперёд такими же темпами. Одной из наших национальных задач является окончательное преодоление бедности, и экономический рост — решающий инструмент для этого. Поэтому мы должны сосредоточить всё внимание на обеспечении быстрого экономического роста и в будущем.



У нас есть чёткие задачи. К 2028 году наша программная цель — снизить уровень безработицы ниже 4%, а средняя зарплата должна превысить 3500 лари. Мы считаем, что при текущих темпах эти цели достижимы. Всё остальное зависит исключительно от нас».



В оппозиции прокомментировали слова премьера, заявив, что партия власти «занимается популизмом» и «манипулирует цифрами».



Источник: Новости - Грузия

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