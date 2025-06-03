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Еврокомиссар: к странам с откатом от демократии необходим «другой подход»
03.06.2025 15:11
Еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос заявила, что необходим «другой подход к странам, где наблюдается откат от демократии».
На заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам она ответила на вопрос, что конкретно Евросоюз должен делать со странами-кандидатами, где наблюдается откат от демократии — речь идет о Грузии, Турции и Сербии.
«У нас должен быть другой подход. Я согласна, что это — испытание для Европы. Впервые в истории нашему процессу расширения противостоят внешние деструктивные силы, которые хотят нас подвести. Я не говорю, что все происходит извне, но мы знаем, что российское влияние существует и в государствах-членах ЕС», — заявила Марта Кос.
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