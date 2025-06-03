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Черголеишвили: Участие в выборах в самоуправление станет капитуляцией сопротивления
03.06.2025 15:13
Участие в выборах в самоуправление станет капитуляцией сопротивления и нормализацией режима, открытие для него второго дыхания и переносом изменений, - об этом в социальной сети пишет лидер партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили.
По ее мнению, произойдет ли капитуляция с «Грузинской мечтой» зависит от партии «Лело».
«Если не пойдет «Лело», не пойдет и Гахария (я думаю, он не решится).
А если на это не пойдет ни одна из «мейнстрим» партий, назначение новых парламентских выборов станет неизбежным.
Будет великолепно, если «Лело» не поведется на искушение стать «главной оппозиционной силой» и не станет делить шкуру неубитого медведя, то есть не повторит ошибок, допущенных в свое время Саакашвили», - заявила она.
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