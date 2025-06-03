

Италия и Грузия договорились о взаимном признании водительских прав

03.06.2025 15:56





В рамках визита в Рим заместитель министра иностранных дел Георгий Зурабашвили и атташе полиции Грузии в Итальянской Республике Владимир Борцвадзе провели встречу в Министерстве транспорта и инфраструктуры Италии по вопросу взаимного признания водительских прав. Об этом сообщает МВД.



По информации министерства, на встрече стороны подчеркнули важность вопроса, который позволит гражданам Грузии, проживающим в Италии, обменивать грузинские водительские права на итальянские без сдачи экзамена.



«На встрече стороны обсудили содержательные аспекты соглашения и выразили надежду, что после скорейшего завершения соответствующих процедур станет возможным подписание соглашения.



Примечательно, что итальянская сторона выразила полную готовность к сотрудничеству.



Министерство внутренних дел Грузии и Министерство транспорта и инфраструктуры Итальянской Республики уже много лет ведут интенсивные переговоры с целью заключения вышеупомянутого соглашения.



Кроме того, Грузия уже заключила аналогичные соглашения с Испанией, Грецией и Ирландией», — говорится в информации.





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