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Италия и Грузия договорились о взаимном признании водительских прав
03.06.2025 15:56
В рамках визита в Рим заместитель министра иностранных дел Георгий Зурабашвили и атташе полиции Грузии в Итальянской Республике Владимир Борцвадзе провели встречу в Министерстве транспорта и инфраструктуры Италии по вопросу взаимного признания водительских прав. Об этом сообщает МВД.
По информации министерства, на встрече стороны подчеркнули важность вопроса, который позволит гражданам Грузии, проживающим в Италии, обменивать грузинские водительские права на итальянские без сдачи экзамена.
«На встрече стороны обсудили содержательные аспекты соглашения и выразили надежду, что после скорейшего завершения соответствующих процедур станет возможным подписание соглашения.
Примечательно, что итальянская сторона выразила полную готовность к сотрудничеству.
Министерство внутренних дел Грузии и Министерство транспорта и инфраструктуры Итальянской Республики уже много лет ведут интенсивные переговоры с целью заключения вышеупомянутого соглашения.
Кроме того, Грузия уже заключила аналогичные соглашения с Испанией, Грецией и Ирландией», — говорится в информации.
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