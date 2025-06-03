

Зурабишвили: Выход из кризиса - новые парламентские выборы

03.06.2025 16:09





Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что получила письмо от премьер-министра Швеции, в котором выражается обеспокоенность состоянием демократии и прав человека в Грузии.



Как отметила Зурабишвили на сегодняшнем брифинге, правительство Швеции решило прекратить всякую помощь правительству Грузии со стороны Шведского агентства международного развития (SIDA), однако Швеция выражает готовность остаться донором для гражданского общества.



Кроме того, по словам Зурабишвили, единственным выходом из кризиса являются новые парламентские выборы.



«Я хочу ознакомить вас с письмом премьер-министра Швеции, которое я получила персонально. В нём выражена серьёзная обеспокоенность текущим состоянием демократии и прав человека в Грузии. Указывается, что гражданское пространство существенно ограничено и продолжает сужаться, что не соответствует ни ценностям ЕС, ни европейскому курсу Грузии. В ответ на это правительство Швеции решило прекратить всякую помощь правительству Грузии со стороны агентства SIDA, одного из крупнейших доноров в стране. Вместе с тем, Швеция выражает готовность продолжать поддержку демократического развития Грузии и её европейского пути, оставаясь донором, но уже исключительно для гражданского общества. Власти Швеции внимательно изучают действующее законодательство, чтобы определить, в каком формате продолжить эту поддержку. Мы, как и другие европейские страны, продолжим чётко отслеживать ситуацию в Грузии. Мы остаёмся большими сторонниками грузинского народа, его европейского пути и демократического развития. Мы ожидаем, что правительство Грузии предпримет необходимые шаги для выхода из кризиса и восстановления доверия к демократическим институтам. Мы ясно осознаём, что выход из кризиса — один, и только один: это новые парламентские выборы. Ни одна другая форма выборов не может завершить в стране антидемократический режим, антиевропейский — как говорят европейцы — и антиамериканский — как заявили США. Единственный мирный путь — это новые парламентские выборы».



Также Зурабишвили отметила: «Позиция «Платформы сопротивления» в отношении выборов остаётся неизменной и согласована со всеми — мы требуем проведения парламентских выборов, а если они не будут назначены до октября, тогда мы будем требовать совместного проведения парламентских и местных выборов. Эти два требования — назначение выборов и освобождение политзаключённых — не подлежат пересмотру. Эти выборы не должны проходить по правилам Иванишвили, под контролем Иванишвили и его Службы госбезопасности. Для этого мы подготовили подробный документ, отражающий наши позиции и требования к проведению выборов».







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