

Хоштария: Участие в местных выборах является легитимацией российского насильственного режима

03.06.2025 16:45





Участие в местных выборах является легитимацией российского насильственного режима – Выражаю надежду на то, что наши партнеры из «Лело» вернутся к той принципиальной позиции, которую совсем недавно сами и подписали, - указанное заявление на брифинге сделала один из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария.



По ее словам, участие оппозиции в выборах в органы местного самоуправления является аморальным, и, в том числе, означает прекращение борьбы.



«Сегодня участие в местных выборах является легитимацией российского насильственного режима. Это, практически, примирение и признание российской спецоперации и украденных выборов 26 октября. Это прекращение борьбы. Я уже ничего не говорю о том, что это, по моему мнению, аморально на фоне узников совести и наших политических партнеров [в тюрьмах].



Исходя из этого, стратегией нашей борьбы должно быть непризнание режима, отказ от сотрудничества с ним.



26 мая «Платформа сопротивления» сделала четкое заявление о том, что местные выборы должны состояться в условиях новых парламентских выборов и вне контоля Бидзины Иванишвили. Этот режим не в состоянии провести выборы. Частью указанных решений и заявлений была и партия «Лело», мои друзья и партнеры из этой партии, они разделили это требование, стояли на той же позиции, соответственно, сегодня смена этой единой позиции, является нарушением и внесением диссонанса, и вызывает большое удивление и разочарование»» – заявила Хоштария.





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