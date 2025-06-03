

Зурабишвили: Попытка ввести запрет на те или иные слова в СМИ - правила из книги Оруэлла

03.06.2025 16:59





Попытка ввести запрет на те или иные слова в СМИ - правила из книги Оруэлла, они пытаются еще больше ограничить общество, хотя в то же время, это общество борется, и они не в силе подавить этот протест, - указанное заявление на брифинге сделала 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам, начало новой волны репрессий является признаком слабости действующей власти.



Как отметила Зурабишвили, требованиями «Платформы сопротивления» по-прежнему являются: назначение новых парламентских выборов и освобождение политзаключенных.



«Хочу в очередной раз четко повторить, что есть совместная и со всеми согласованная позиция по выборам. Эта позиция остается абсолютно неизменной. Наша позиция – требование о назначении новых парламентских выборов, а, если мы не сможем добиться этого до октября текущего года, тогда мы требуем совместного проведения парламентских и местных выборов. Это – единственное требование, плюс к этому – освобождение политзаключенных.



Указанные выборы не должны проходить по правилам Иванишвили, под контролем Иванишвили и Службы госбезопасности. Для этого мы подготовили полноценный документ, отражающий наши позиции и требования, какими должны быть, как должны быть проведены выборы. Как мы добьемся выборов – добьемся таким образом, как это видно уже сегодня, если раскрыть глаза: это колебания режима, всячески продолжающиеся. Это касается МВД и многих других ведомств», - отметила Зурабишвили.





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