

Зурабишвили: крупнейший шведский донор SIDA прекратил помощь правительству Грузии

03.06.2025 17:02





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, заявила, что получила письмо от премьера Швеции Ульфа Кристерссона, в котором он выразил свою обеспокоенность ситуацией с демократией и правами человека в Грузии, что не соответствует ценностям ЕС и европейскому пути Грузии.



Политик сообщала, что правительство Швеции приняло решение прекратить помощь одного из крупнейших доноров — «Шведское агентство международного развития и сотрудничества» (SIDA, The Swedish International Development Cooperation Agency) — правительству Грузии.



Вместо этого The Swedish International Development Cooperation Agency будет оказывать помощь грузинским НПО — для этого власти Швеции рассмотрят грузинское законодательство.



«Швеция выражает готовность и впредь поддерживать демократический и европейский путь Грузии. Мы также останемся донором, но для гражданского общества, и в этой связи <премьер-министр Швеции заявил, что> мы следим за европейским законодательством, чтобы понять, в какой форме нам необходимо продолжать эту поддержку», — заявила политик.



В своем письме шведский премьер заявил, что Стокгольм, как и другие европейские страны, продолжит следить за политическими событиями в Грузии и выразил надежду, что правительство Грузии предпримет соответствующие шаги для прекращения кризиса.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





