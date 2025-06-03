|
|
|
Советники в госучреждениях будут работать бесплатно
03.06.2025 17:12
В парламенте Грузии зарегистрирован законопроект, согласно которому советники, работающие в системе государственного управления, больше не будут получать зарплату. Инициатива принадлежит депутатам правящей партии «Грузинская мечта» и предполагает внесение изменений в закон «О государственной службе».
Если советник назначен при государственном служащем или приравненной к нему должности и выполняет обязанности непосредственно связанные с госслужбой, он больше не будет получать оплату.
Сейчас действующее законодательство позволяет политическим должностным лицам назначать оплачиваемых советников. Однако новая редакция отменяет такую практику, превращая должность советника в добровольную и неоплачиваемую.
Исключения предусмотрены для организаций, действующих в сфере:
• культуры,
• образования,
• науки,
• исследований,
• спорта,
• религии,
• а также членских объединений.
В пояснительной записке указано, что роль советника по своей сути не является интенсивной и эквивалентной другим формам занятости в госслужбе, а потому не требует оплаты.
Законопроект уже передан на рассмотрение в парламент.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна