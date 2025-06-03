

Советники в госучреждениях будут работать бесплатно

03.06.2025 17:12





В парламенте Грузии зарегистрирован законопроект, согласно которому советники, работающие в системе государственного управления, больше не будут получать зарплату. Инициатива принадлежит депутатам правящей партии «Грузинская мечта» и предполагает внесение изменений в закон «О государственной службе».



Если советник назначен при государственном служащем или приравненной к нему должности и выполняет обязанности непосредственно связанные с госслужбой, он больше не будет получать оплату.



Сейчас действующее законодательство позволяет политическим должностным лицам назначать оплачиваемых советников. Однако новая редакция отменяет такую практику, превращая должность советника в добровольную и неоплачиваемую.



Исключения предусмотрены для организаций, действующих в сфере:

• культуры,

• образования,

• науки,

• исследований,

• спорта,

• религии,

• а также членских объединений.



В пояснительной записке указано, что роль советника по своей сути не является интенсивной и эквивалентной другим формам занятости в госслужбе, а потому не требует оплаты.



Законопроект уже передан на рассмотрение в парламент.





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