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Советники в госучреждениях будут работать бесплатно


03.06.2025   17:12


В парламенте Грузии зарегистрирован законопроект, согласно которому советники, работающие в системе государственного управления, больше не будут получать зарплату. Инициатива принадлежит депутатам правящей партии «Грузинская мечта» и предполагает внесение изменений в закон «О государственной службе».

Если советник назначен при государственном служащем или приравненной к нему должности и выполняет обязанности непосредственно связанные с госслужбой, он больше не будет получать оплату.

Сейчас действующее законодательство позволяет политическим должностным лицам назначать оплачиваемых советников. Однако новая редакция отменяет такую практику, превращая должность советника в добровольную и неоплачиваемую.

Исключения предусмотрены для организаций, действующих в сфере:
• культуры,
• образования,
• науки,
• исследований,
• спорта,
• религии,
• а также членских объединений.

В пояснительной записке указано, что роль советника по своей сути не является интенсивной и эквивалентной другим формам занятости в госслужбе, а потому не требует оплаты.

Законопроект уже передан на рассмотрение в парламент.


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